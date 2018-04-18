У 18-летнего брянца в ночном клубе украли телефон за 50 тысяч

В Брянске 18-летний посетитель ночного клуба лишился дорогого телефона.

Как сообщили в областном УМВД, в полицию обратился молодой человек, который рассказал, что, пока он отдыхал в ночном клубе, у него пропал мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался 21-летний житель Брянска. Он незаметно вытащил телефон из кармана брюк и скрылся.

Телефон у него удалось изъять – его вернули владельцу. По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.