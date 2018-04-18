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Левый поворот: в Брянске столкнулись два «ВАЗа»

Опубликовано Сегодня, 10:30

В Брянске поворачивавший налево водитель «ВАЗа» протаранил другой «ВАЗ».

Авария произошла 19 апреля около 12.30 у дома № 31 по улице Крахмалева, сообщает городской ОГИБДД.

33-летний водитель «ВАЗ-217030» выезжал с прилегающей территории с левым поворотом на улицу Костычева к улице Фокина и врезался в «ВАЗ-21730», 29-летний водитель которого ехал по Крахмалева от улицы Фокина к Костычева.

Водитель «ВАЗ-21730» получил сотрясение головного мозга.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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