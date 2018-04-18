При застолье с односельчанами брянец застрелил собутыльника из ружья

Житель поселка Преображенский Рогнединского района застрелил одного собутыльника и прицелился во второго.

Трагедия произошла 15 декабря 2017 года, сообщает областная прокуратура. 27-летний молодой человек выпивал с односельчанами. В ходе конфликта он выстрелил из охотничьего ружья 16-го калибра в спину товарища. Тот умер на месте от огнестрельного ранения грудной клетки.

Затем житель Преображенского прицелился во второго приятеля и пригрозил ему убийством.

Рогнединский районный суд приговорил его к 10 годам исправительной колонии строгого режима и обязал выплатить 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда родным убитого им товарища.