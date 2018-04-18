В Севском районе брат пырнул брата ножом в живот

В Севском районе брат набросился на брата с ножом.

Как сообщили в областной прокуратуре, вечером 4 февраля пьяный 55-летний мужчина в своем доме в деревне Подывотье поссорился с братом и ножом ударил его в живот, причинив тяжелую травму.

В суде он признал свою вину и попросил не наказывать его строго. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.