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В Почепе при земляных работах нашли 152-миллиметровый снаряд

Опубликовано Сегодня, 17:00

В Почепе обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, утром 20 апреля во время земляных работ рабочие наткнулись на 152-миллиметровый артиллерийский снаряд.

На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

В 12.00 снаряд изъяли и обезвредили. По данным МЧС, пострадавших нет.

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