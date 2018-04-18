В Брянске «ГАЗель» «Теплых окон» пробила дорожное ограждение

Авария с участием «ГАЗели» компании «Теплые окна» произошла в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, после ДТП утром 20 апреля груженая окнами машина «Теплых окон» пробила дорожное ограждение недалеко от остановки «Сельмаш» на Московском проспекте в Фокинском районе.

По предварительным данным, в результате аварии серьезно никто не пострадал.

Информации от ГИБДД пока не поступало.