Водитель маршрутки, попавшей в ДТП под Унечей, умер

Скончался водитель маршрутного такси, ставший участником тройной аварии в Унечском районе.

Напомним, утром 20 апреля на 121-м километре трассы Брянск – Новозыбков столкнулись микроавтобус Fiat, фура, ехавшая в составе автопоезда, и Kia Spectra. Травмы получили девять человек, троих из них госпитализировали.

Как сообщают знакомые 55-летнего водителя маршрутки, мужчина умер в больнице от травм.

«Водитель скончался. Пусть земля ему будет пухом. Лично знала его. Хорошим и добрым был человеком», – рассказала одна из них.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.