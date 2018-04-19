В Глинищево горел подвал в трехэтажном доме

Утром 21 апреля произошел пожар в Глинищево Брянского района.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 6.00 загорелся подвал трехэтажного дома по улице Садовой.

Пожарные прибыли на место в 6.22, через 19 минут после вызова. К этому времени пламя распространилось на площади 1 квадратный метр.

Потушить пожар удалось в 6.37. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.