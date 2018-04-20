В Брянске ураган срывал крыши, валил деревья и столбы

В субботу, 21 апреля, на Брянскую область обрушился сильный ураган.

Напомним, из-за грозы и ветра в регионе объявили экстренное предупреждение.

Снимками, на которых запечатлены последствия разгула стихии, жители Брянска делятся в соцсетях.

По их словам, у 1-й школы ветер обрушил ограждение стройплощадки, у 51-й школы рухнул бетонный фонарный столб, десятки машин по всему городу повреждены в результате падения деревьев. Также сорвало обшивку крыши Дворца железнодорожников в Фокинском районе, ДК БФЗ в Володарском и нескольких жилых домов.

Не устояли и рекламные конструкции – некоторые из них упали на припаркованные автомобили.



















