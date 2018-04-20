В Брянске упавшее при урагане дерево придавило женщину

40-летний житель Смоленского района предстанет перед судом за то, что совершил кражу на строительной площадке, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вандалы в Ельне вымазали красной краской памятники в Сквере боевой славы – по этому факту смоленская полиция уже начала проводить проверку, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Во время визита в Смоленскую область Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором региона Алексеем Островским, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

ДТП с участием иномарки Ford и трактора случилось в поселке Хиславичи 20 апреля, об этом сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

«На въезде во двор во время урагана упал тополь. Придавило женщину. Скорая увезла в больницу», – сообщают в соцсетях очевидцы.

ЧП произошло во время урагана в субботу, 21 апреля, у дома № 3 по улице Орловской.

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