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В Брянске во время урагана сорвало крышу Дворца железнодорожников

Опубликовано Сегодня, 07:38

Вечером 21 апреля шквальные порывы ветра сорвали крышу Дворца железнодорожников в Фокинском районе Брянска.

ЧП произошло во время обрушившегося на Брянска урагана, около 19.20. Пострадавших нет, сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

Территорию вокруг Дворца огородили сигнальными лентами, на место оперативно прибыла аварийная бригада.

Горожан просят не заходить за сигнальную ленту. Неблагоприятные погодные условия сохраняются, поэтому не исключена возможность срыва других листов.

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