Петербуржец погиб, упав с путепровода в Брянске

В Брянске трагически погиб 44-летний житель Санкт-Петербурга.

Утром 17 апреля он сорвался с путепровода на Московском проспекте в Фокинском районе. На месте работали полицейские и медики скорой помощи.

С травмами мужчину доставили в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось.

По какой причине произошло падение, пока неизвестно.