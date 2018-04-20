В Клинцах дети нашли труп в болоте – очевидцы

В Клинцах обнаружили тело в болоте.

Об этом в группе Клинцов в соцсети рассказали местные жители. По словам очевидцев, ЧП произошло недалеко от баптисткой церкви по улице Мира. Тело заметили проходившие мимо дети.

«Дети нашли мужчину (женщину), лежащего мертвым, лицом в болоте», – сообщают жители Клинцов.

На место оперативно прибыли полицейские и местные чиновники.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.