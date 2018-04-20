На Уральской в Брянске тушили системный блок в офисе

Днем 22 апреля произошел пожар в офисном помещении в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу загорелся системный блок в офисе по улице Уральской. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 14.39. К этому времени системник горел на площади 1 квадратный метр.

Пожар тушили с помощью одного ручного ствола. В 14.46 возгорание полностью ликвидировали.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.