Под Брянском два с половиной часа тушили мебельную фабрику

Крупный пожар произошел в поселке Глаженка Брянского района.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу вечера 21 апреля загорелось кирпичное одноэтажное здание мебельной фабрики по улице Дзержинского. Чтобы добраться до места вызова, пожарным потребовалось семь минут – в 17.17 они приступили к тушению.

К этому времени пламя распространилось на площади 80 квадратных метров в здании площадью 195 квадратных метров. Потушить пожар удалось лишь спустя два с половиной часа – в 19.43.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.