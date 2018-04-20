На Брянской трассе ветром сдуло остановку

Ветер сорвал остановку на брянской трассе.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, натиска ураганного ветра не выдержала автобусная остановка на трассе М3 Украина. Пролетев несколько метров, она «приземлилась» в поле.

«Эта остановка в том году тоже улетала», – также рассказали брянцы.

По их словам, «то же самое под Клинцами, еще и щит огромный на повороте валяется».

Напомним, в минувшие выходные на Брянскую область обрушился ураган. Ветер валил деревья, бетонные столбы и рекламные конструкции и срывал крыши зданий.

В понедельник в регионе также ожидается ветреная погода.