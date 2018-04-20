Под Стародубом дерево рухнуло на ехавшие машины: ранена пенсионерка

В Стародубском районе сухой тополь упал на движущиеся автомобили.

ДТП произошло в субботу, 21 апреля, недалеко от деревни Шкрябино, рассказал в соцсетях один из водителей Михаил Мицук.

По его словам, дерево придавило сразу две машины: Kia и Mitsubishi Lancer. «Из пострадавших – пассажирка Kia, пожилая женщина, доставлена в больницу, жива», – сообщил он.

Владельцы поврежденных машин намерены судиться с дорожниками – на компенсацию от страховых компаний они не рассчитывают.



