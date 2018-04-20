В Брянске из-за фото после урагана пострадал ребенок

В Брянске ребенок пострадал при фотосессии после урагана, устроенной его матерью.

Об этом в соцсетях рассказал один из очевидцев под ником Petr Malko.

По его словам, инцидент произошел вечером 21 апреля у дома № 24 по улице Орловской в Бежицком районе, где на забор 67-й школы упали три тополя.

«Рядом проходила мама с чадом своим лет 6-8. И вот мать решила пофотографировать диточку своего, видимо, для дальнейшего выставления в соцсети. Так вот ребенок в процессе фотосъемки рухнул с дерева метров с двух. В результате приехала скорая. Я ни в коем случае не злорадствую, просто фигею», – сообщает Petr Malko.

Отметим, что на улице Орловской 21 апреля произошло еще одно ЧП – упавшее дерево придавило женщину у дома № 3. Ее доставили в больницу с переломом.