В Брянске зарезали мужчину

Дети и взрослые будут иметь возможность приятно провести время, а все потому что в Смоленске собираются поставить городские качели, об этом сообщила городская администрация.

Жители Смоленска пожаловались на состояние двора, расположенного по улице Фрунзе, сообщила группа «Черный список» в соцсети.

Роспотребнадзор проверил доставку еды, документы, санитарное состояние пищеблока смоленской школы №14, об этом стало известно 23 апреля во время оперативного совещания в администрации города.

Печальная история произошла возле детского сада, расположенного в областном центре на улице Ломоносова; воспитатели учреждения нашли тело мужчины, который работал дворником.

Полиция Гагаринского района Смоленской области возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая работала в Москве оператором сортировочного цеха в региональном логистическом центре и присвоила себе 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На Московской железной дороге завершены основные работы по ликвидации последствий обрушившегося на Центральный федеральный округ урагана. Сильнейший ветер, местами достигавший, по оценкам синоптиков, 30 м/с, повалил в границе столичной магистрали несколько сотен деревьев, которые, в том числе, упали на пути, контактную сеть и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Падения деревьев были зафиксированы в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях.

По версии следствия, он выпивал вместе с гостем и в ходе ссоры ударил его ножом в область груди. Смерть наступила мгновенно.

Тело находилось в квартире дома по улице Почтовой. По обвинению в убийстве задержан 54-летний хозяин квартиры, сообщает региональное СУ СК РФ.

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