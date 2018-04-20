Под Брянском загорелась 161-я маршрутка

В Нетьинке Брянского района загорелось маршрутное такси.

ЧП произошло на остановке утром 23 апреля, сообщают в соцсетях очевидцы, выложившие видео с места происшествия в соцсетях.

На видео видно, что салон и кабина маршрутки № 161 объяты пламенем, вокруг собралось много людей. «Да что ты остановишься. Ну куда лезть? Бесполезно», – переговариваются между собой водитель и пассажир проезжавшей мимо машины, с регистратора которой сделана запись.

Автор видео пояснил, что в его машине нет огнетушителя, но даже если бы он был, «толку ноль». Также он сообщил, что все пассажиры маршрутки успели покинуть салон – по предварительным данным, пострадавших нет.

Информации от ГУ МЧС по Брянской области пока не поступало.