Неубранное после урагана дерево спровоцировало ДТП в Брянске

Из-за неубранного после урагана дерева произошла авария в Советском районе Брянска.

Напомним, после урагана, обрушившего на Брянск в минувшие выходные, коммунальщики не приступили вовремя к расчистке города.

Одно из деревьев оказалось на проезжей части по улице Урицкого, где оно находится с субботы, 21 апреля.

Утром 23 апреля, сообщают в соцсетях очевидцы, здесь произошла авария. «Задело две машины, пробка пока небольшая, в два конца по Карачижу», – сообщает один из очевидцев, автор фото.