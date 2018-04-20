Неубранное после урагана дерево спровоцировало ДТП в Брянске
Из-за неубранного после урагана дерева произошла авария в Советском районе Брянска.
Напомним, после урагана, обрушившего на Брянск в минувшие выходные, коммунальщики не приступили вовремя к расчистке города.
Одно из деревьев оказалось на проезжей части по улице Урицкого, где оно находится с субботы, 21 апреля.
Утром 23 апреля, сообщают в соцсетях очевидцы, здесь произошла авария. «Задело две машины, пробка пока небольшая, в два конца по Карачижу», – сообщает один из очевидцев, автор фото.
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