На проспекте Ленина горело здание МУП «Брянскгорстройзаказчик»

Вечером 23 апреля произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в одиннадцатом часу загорелась вентиляционная шахта в пятиэтажном здании МУП «Брянскгорстройзаказчик» по проспекту Ленина, 78б. В 22.51, через четыре минуты после вызова, пожарные прибыли на место. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Пожар потушили в 23.04. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.