В Брянске взорвавшиеся детские часы прожгли мягкую игрушку
В брянской квартире взорвались детские часы.
О ЧП в соцсетях рассказал отец ребенка Дмитрий Литвинов. «У многих детей сейчас есть часы с трекером, которые родители купили ради безопасности своих чад. Но данные часы могут обернуться трагедией. Буквально несколько часов назад те самые китайские часы, коих огромное количество на руках наших детей, взорвались!!! Да, справедливости ради стоит отметить, что в этот момент они находились на зарядке и, слава богу, были не на руке», – сообщает он.
По словам Дмитрия Литвинова, «после хлопка часы воспламенились и прожгли мягкую игрушку». В момент взрыва часов дома находились взрослые.
«Все обошлось лишь мягкой игрушкой. Но легко представить себе более ужасающую картину: если бы они были на руке или если бы очаг загорания не увидели. Могла бы произойти огромная беда», – отмечает автор поста.
Дмитрий Литвинов «убедительно рекомендует» брянцам «не покупать это орудие убийства своим детям».
«А если вы уже являетесь обладателем таких часов, кричу вам: снимите и утопите!!!» – призвал он владельцев аналогичных часов.
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