В Брянске водитель «ВАЗа» сбил перебегавшего дорогу мальчика

Ранее судимый смолянин проводил время в компании трех дам, выпив спиртного, он разозлился на одну участницу застолья и заколол ее ножом; на злоумышленника уже завели уголовное дело, ему снова грозит срок.

Новая хозяйка появилась у хомяка, которого бросили в одном из смоленских трамваев прежние владельцы.

ДТП с участием трамвая, а также двух иномарок Mercedes и Peugeot случилось на улице Шевченко в областном центре 24 апреля, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Смоленские следователи завершили расследование уголовного дела мужчины, который отбывает наказание в исправительной колонии за незаконный оборот наркотиков; его обвиняют в заведомо ложном доносе, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Железнодорожники Смоленской дистанции пути провели для учащихся начальных классов средней школы №24 города Смоленска открытый урок по безопасности. Занятие прошло в рамках акции «Безопасная дорога», организованной после весенних школьных каникул.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель был трезв. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Автомобилист ехал от улицы 50-й Армии к Ново-Советской, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

23 апреля около 13.20 у дома № 19а по улице Колодезной в Бежицком районе ребенка сбил 37-летний водитель «ВАЗ-21214», сообщает городской ОГИБДД.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Как бороться с нежелательной смс рекламой? В Брянское УФАС России обращаются граждане о поступлении на телефон СМС-рекламы, согласие на распространение которых они не давали. Так в определенных случаях Брянское УФАС России вынуждено отказывать в рассмотрении заявлений.

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой.

Во время ликвидации последствий урагана железнодорожники обеспечили пропуск поездов с помощью резервных средств связи и источников питания На Московской железной дороге завершены основные работы по ликвидации последствий обрушившегося на Центральный федеральный округ урагана. Сильнейший ветер, местами достигавший, по оценкам синоптиков, 30 м/с, повалил в границе столичной магистрали несколько сотен деревьев, которые, в том числе, упали на пути, контактную сеть и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Падения деревьев были зафиксированы в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях.

В Брянскэнерго прошли субботники В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли первые в этом году субботники. Они были организованы на территории, прилегающей к зданию исполнительного аппарата филиала, в сквере Энергетиков в городе Брянске, а также в районах электрических сетей Брянскэнерго. Работники предприятия убрали прошлогоднюю листву, вывезли мусор, покрасили бордюры и побелили деревья.

«Жизнь, которую ты любишь» Группа компаний «Надежда» приглашает переехать за город – в коттеджный поселок «Андреевский парк». Там вас ждут просторные и уютные таунхаусы, созданные для идеальной жизни.

