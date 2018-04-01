В Брянске водитель «ВАЗа» сбил перебегавшего дорогу мальчика
10-летний мальчик пострадал в результате ДТП в Брянске.
23 апреля около 13.20 у дома № 19а по улице Колодезной в Бежицком районе ребенка сбил 37-летний водитель «ВАЗ-21214», сообщает городской ОГИБДД.
Автомобилист ехал от улицы 50-й Армии к Ново-Советской, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
Медики диагностировали у него ушибленную рану лобной области.
По результатам медицинского освидетельствования, водитель был трезв. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как бороться с нежелательной смс рекламой?
В Брянское УФАС России обращаются граждане о поступлении на телефон СМС-рекламы, согласие на распространение которых они не давали. Так в определенных случаях Брянское УФАС России вынуждено отказывать в рассмотрении заявлений.
В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой.
На Московской железной дороге завершены основные работы по ликвидации последствий обрушившегося на Центральный федеральный округ урагана. Сильнейший ветер, местами достигавший, по оценкам синоптиков, 30 м/с, повалил в границе столичной магистрали несколько сотен деревьев, которые, в том числе, упали на пути, контактную сеть и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Падения деревьев были зафиксированы в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли первые в этом году субботники. Они были организованы на территории, прилегающей к зданию исполнительного аппарата филиала, в сквере Энергетиков в городе Брянске, а также в районах электрических сетей Брянскэнерго. Работники предприятия убрали прошлогоднюю листву, вывезли мусор, покрасили бордюры и побелили деревья.
Группа компаний «Надежда» приглашает переехать за город – в коттеджный поселок «Андреевский парк». Там вас ждут просторные и уютные таунхаусы, созданные для идеальной жизни.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.