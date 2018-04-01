«Все, хана моей Kia»: очевидцы – о ДТП с упавшим столбом в Брянске

В Брянске из-за ДТП с участием двух машин на дорогу рухнул бетонный столб.

Напомним, авария произошла утром 24 апреля в районе бывшего «Перехватчика» по улице Калинина.

О случившем в соцсетях подробно рассказал один из очевидцев Николай Носов.

«Киа Спорт» ехала 100 км/ч, может, чуть больше, спереди ехал «Фольц» что ли, не помню точно, «Киа» начала обгонять на светофоре, тот, может, не успел заметить помеху справа, не уступил, короче говоря, ну а тому деваться было некуда, руль вправо, влетел в бордюр, машина подлетела, влетела в столб. От удара и скорости машину развернуло, упал столб, заискрились провода. Я стоял на остановке, побежал сразу туда, дверь открыли, никого нет, как оказалось, они выскочили сразу, пацанов двух спасла подушка безопасности, – сообщил он. – Водитель Kia говорит: «Все, хана моей Kia». Мы говорим: «Слава богу, сам жив».

По словам Николая Носова, в результате аварии серьезно никто не пострадал. На помощь находившимся в машинах немедленно бросились очевидцы.

«Что видел сегодня, лучше не видеть никому. Страшно это все», – отметил он.

ДТП спровоцировало огромные пробки в Брянске. Затор образовался и на объездной дороге, по которой многие автомобилисты решили объехать место происшествия.