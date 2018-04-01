Под Севском пенсионер на «Ниве» не уступил дорогу: двое в больнице
Два человека ранены в результате аварии в Севском районе.
23 апреля около 10.00 на 482-м километре трассы Украина столкнулись «ВАЗ-2121» и Subaru Forester.
Как сообщает областная ГИБДД, 65-летний водитель «Нивы», двигаясь со стороны Севска к поселку Бересток, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в Subaru Forester под управлением 40-летнего водителя, который ехал по главной от Брянска в сторону МАПП «Троебортное». В результате «Нива» вылетела с дороги в кювет (на фото).
Водитель «Нивы» получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. У водителя Subaru рваная рана коленного сустава, рваная рана коленного сустава с повреждением связок и двухлодыжечный перелом голеностопа со смещением. Оба доставлены в больницу.
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