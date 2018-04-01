В Брянске двух таджиков задержали с 30 граммами героина

В Брянске двоих таджиков задержали за незаконное хранение героина.

Как сообщили в областном УМВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску задержали 26-летнего и 28-летнего граждан Таджикистана.

При обыске у них нашли несколько свертков с белым порошком. Как показала экспертиза, в свертках находилось 30 граммов героина.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет заключения.