Опубликовано видео ДТП с рухнувшим столбом в Брянске

В Сети опубликовано видео аварии, парализовавшей движение в Брянске.

Напомним, утром 24 апреля у бывшего «Перехватчика» по улице Калинина легковой автомобиль, уходя от столкновения, врезался в бетонную электроопору – столб рухнул на проезжую часть. Движение в Советском и Фокинском районах оказалось полностью паралиизовано.

На записи видно, как одна машина «прижала» к обочине другую – та на скорости влетела в столб.

«Что видел сегодня, лучше не видеть никому. Страшно это все», – рассказал впоследствии один из очевидцев.

Информации от ГИБДД о происшествии пока не поступало.