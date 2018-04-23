На проспекте Ленина балконы осыпаются на головы прохожим

Более 200 юношей и девушек 2002-2004 годов рождения из 28 регионов России сразились за призовые места на Всероссийском турнире по дзюдо «Юность России», посвященному Дню Победы. Открыли соревнования председатель Смоленской областной Думы, глава попечительского совета Федерации дзюдо Смоленской области Игорь Ляхов, депутат Государственной Думы Ольга Окунева, член Совета Федерации Франц Клинцевич, исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров и другие почетные гости. «Уважаемые участники соревнований, мы уже второй раз проводим турнир, посвященный Великой Победе. В прошлом году в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 14 субъектов, а в этом году на нашем турнире представлены 28 регионов. И на этой площадке в преддверии очередной годовщины Великой Победы наши юноши и девушки будут бороться за победу, за звание сильнейшего. Уверен, что все спортсмены продемонстрируют высокий уровень мастерства, чем привлекут нашу молодежь в спорт. Дзюдо - прекрасный вид спорта, который закаляет не только силу, волю и характер, но и еще учит уважению к сопернику. Желаю каждому проявить бойцовский характер, показать отличную технику и физическую подготовку», - обратился ко всем собравшимся Игорь Ляхов. В свою очередь Франц Клинцевич, приветствуя спортсменов, рассказал, что дзюдо когда-то в его жизни определило место в службе - воздушно-десантные войска: «Я очень горжусь, что когда-то дзюдо определило мою будущую профессию». Организаторами турнира стали Смоленское региональное отделение партии «Единая Россия», фонд социальной поддержки «СозИдаНие» и федерация дзюдо Смоленской области. После церемонии открытия почетные гости турнира возложили цветы к Вечному огню у кургана Бессмертия. СКАЗАНО Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Популярность дзюдо в России трудно переоценить. И это связано не только с тем, что лидер нашей страны, президент России Владимир Путин является поклонником данного стиля. Сам дух дзюдо, его философия «мягкой силы» близки нам! Я уверен, что данный турнир станет доброй традицией. Демонстрация силы тела и духа, уважение к сопернику, честность - лучший способ отдать дань памяти нашим предкам, которые своей победой подарили нам будущее».