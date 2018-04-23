Поиск по сайту

В лесу под Брянском нашли артиллерийский снаряд

Опубликовано Сегодня, 10:30

Вечером 24 апреля в Брянском районе обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесополосе находился 122-миллиметровый артиллерийский снаряд. На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

В 17.40 артснаряд благополучно изъяли и обезвредили. Пострадавших нет.

 490
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Почепе при земляных работах нашли 152-миллиметровый снаряд
  • Во время земляных работ в Брянске нашли снаряд
  • При земляных работах в Советском районе Брянска нашли артснаряд
  • У Белых Берегов обезвредили артснаряд
  • В Фокинском районе Брянска нашли 105-миллиметровый снаряд
    •
    Новости регионов
    В Смоленске прошел турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы
    11:54:45 25-04-2018
    Более 200 юношей и девушек 2002-2004 годов рождения из 28 регионов России сразились за призовые места на Всероссийском турнире по дзюдо «Юность России», посвященному Дню Победы.   Открыли соревнования председатель Смоленской областной Думы, глава попечительского совета Федерации дзюдо Смоленской области Игорь Ляхов, депутат Государственной Думы Ольга Окунева, член Совета Федерации Франц Клинцевич, исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров и другие почетные гости. «Уважаемые участники соревнований, мы уже второй раз проводим турнир, посвященный Великой Победе. В прошлом году в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 14 субъектов, а в этом году на нашем турнире представлены 28 регионов. И на этой площадке в преддверии очередной годовщины Великой Победы наши юноши и девушки будут бороться за победу, за звание сильнейшего. Уверен, что все спортсмены продемонстрируют высокий уровень мастерства, чем привлекут нашу молодежь в спорт. Дзюдо - прекрасный вид спорта, который закаляет не только силу, волю и характер, но и еще учит уважению к сопернику. Желаю каждому проявить бойцовский характер, показать отличную технику и физическую подготовку», - обратился ко всем собравшимся Игорь Ляхов. В свою очередь Франц Клинцевич, приветствуя спортсменов, рассказал, что дзюдо когда-то в его жизни определило место в службе - воздушно-десантные войска: «Я очень горжусь, что когда-то дзюдо определило мою будущую профессию». Организаторами турнира стали Смоленское региональное отделение партии «Единая Россия», фонд социальной поддержки «СозИдаНие» и федерация дзюдо Смоленской области. После церемонии открытия почетные гости турнира возложили цветы к Вечному огню у кургана Бессмертия.   СКАЗАНО Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Популярность дзюдо в России трудно переоценить. И это связано не только с тем, что лидер нашей страны, президент России Владимир Путин является поклонником данного стиля. Сам дух дзюдо, его философия «мягкой силы» близки нам! Я уверен, что данный турнир станет доброй традицией. Демонстрация силы тела и духа, уважение к сопернику, честность - лучший способ отдать дань памяти нашим предкам, которые своей победой подарили нам будущее».  
    Жители региона увидят оперу под открытым небом
    11:48:23 25-04-2018
    В постановке, которую намерены поставить к юбилею Смоленска, планируется синтезировать классическую оперу и современные шоу-технологии.
    Подозреваемый в незаконной добыче рыбы задержан в Рославльском районе
    11:30:51 25-04-2018
    Рославльская полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в незаконной добыче водных ресурсов, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
    «Мираторг» увеличит площадь окультуренных сельхозугодий в 2018 году на 14% до 446 тысяч га в рамках межрегионального проекта КРС
    11:22:18 25-04-2018
    «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что в связи с ростом поголовья крупного рогатого скота увеличит площадь окультуренных сельхозугодий: пашен и пастбищ в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской Смоленской областях - на 14% в 2018 году до 446 тысяч гектаров.
    Расписание автобусов из Смоленска на майские появилось на сайте автовокзала
    11:00:38 25-04-2018
    Майское праздничное расписание автобусов составили сотрудники смоленского автовокзала и опубликовали на сайте организации; речь идет о транспорте, который следует из Смоленска в Питер, Великие Луки и Брянск, а также ходит по региону.
    Музей камня может появиться в «Смоленском Поозерье»
    10:44:21 25-04-2018
    Деловой туристический форум «Туризм и рекреация» состоялся, в котором принял участие парк «Смоленское Поозерье», прошел в КВЦ имени Тенишевых, сообщает пресс-служба национального заповедника.
    Лента новостей
    Сегодня, 11:30
    Брянский аэропорт поддержат 518,2 миллиона рублей
    Сегодня, 11:00
    В Брянске родители заплатят от 7 до 7,5 тысячи рублей за детский лагерь
    Сегодня, 10:30
    В лесу под Брянском нашли артиллерийский снаряд
    Сегодня, 10:00
    На проспекте Ленина балконы осыпаются на головы прохожим
    Сегодня, 09:30
    В семи городах Брянской области могут пройти гей-парады
    Сегодня, 09:00
    Брянцы собрали для Василисы с ДЦП 86 тысяч – осталось 60
    Сегодня, 08:30
    Опубликовано видео ДТП с рухнувшим столбом в Брянске (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:00
    В Брянске убийца четырех человек получил пожизненный срок
    Вчера, 19:00
    В Брянске двух таджиков задержали с 30 граммами героина
    Вчера, 18:20
    Брянских водителей попросили моргать мотоциклистам
    Вчера, 17:40
    Под Севском пенсионер на «Ниве» не уступил дорогу: двое в больнице
    Вчера, 17:00
    В Брянске водитель микроавтобуса сбил пожилого велосипедиста
    Вчера, 16:20
    В Брянской области захоронили 3,7 тонны яблок
    Вчера, 15:40
    Бывший брянский губернатор Денин вышел на свободу
    Вчера, 15:00
    Глава брянского села получила год колонии за гибель 11-летнего мальчика
    Вчера, 14:20
    Брянцев призвали украшать машины георгиевскими лентами
    Вчера, 13:40
    В Брянске АО «Транснефть-Дружба» обвинили в нечестной конкуренции
    Вчера, 13:00
    В Брянске водитель «ВАЗа» сбил перебегавшего дорогу мальчика
    Вчера, 12:30
    Брянский пожарно-спасательный центр ищет оперативного дежурного
    Вчера, 12:00
    Дочь «беглого» брянского бизнесмена Коломейцева задумалась о продолжении рода
    Вчера, 11:30
    25 апреля запретят парковку на улице Горького в Брянске
    Вчера, 11:00
    В Фокинском районе Брянска еще один забор разрисовали граффити (ФОТО)
    Вчера, 10:30
    «Все, хана моей Kia»: очевидцы – о ДТП с упавшим столбом в Брянске (ВИДЕО)
    Вчера, 10:00
    В Брянске пенсионерка держит кур в квартире и выгуливает их трижды в день (ФОТО)
    Вчера, 09:30
    На Калинина в Брянске упал бетонный столб: движение парализовано (ФОТО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:51
    Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» наградил лучших потребителей электроэнергии
    Сегодня, 11:21
    «Мираторг» увеличит площадь окультуренных сельхозугодий в 2018 году на 14% до 446 тысяч га в рамках межрегионального проекта КРС
    Вчера, 11:21
    «Музыка компьютерных игр»
    Вчера, 09:20
    Во время ликвидации последствий урагана железнодорожники обеспечили пропуск поездов с помощью резервных средств связи и источников питания
    23-04-2018, 16:18
    Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» - новое слово в электронном документообороте
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    «Все, хана моей Kia»: очевидцы – о ДТП с упавшим столбом в Брянске
    Новости Происшествия
    В Брянске ураган срывал крыши, валил деревья и столбы
    Новости Происшествия
    В Брянске упавшее при урагане дерево придавило женщину
    Новости Происшествия
    В Брянске во время урагана сорвало крышу Дворца железнодорожников
    Новости Происшествия
    В Клинцах дети нашли труп в болоте – очевидцы
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как бороться с нежелательной смс рекламой?

    В Брянское УФАС России обращаются граждане о поступлении на телефон СМС-рекламы, согласие на распространение которых они не давали. Так в определенных случаях Брянское УФАС России вынуждено отказывать в рассмотрении заявлений.

    Ростелеком новости
    В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт

    В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софтВ центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой.

    РЖД новости
    Во время ликвидации последствий урагана железнодорожники обеспечили пропуск поездов с помощью резервных средств связи и источников питания

    Во время ликвидации последствий урагана железнодорожники обеспечили пропуск поездов с помощью резервных средств связи и источников питанияНа Московской железной дороге завершены основные работы по ликвидации последствий обрушившегося на Центральный федеральный округ урагана. Сильнейший ветер, местами достигавший, по оценкам синоптиков, 30 м/с, повалил в границе столичной магистрали несколько сотен деревьев, которые, в том числе, упали на пути, контактную сеть и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Падения деревьев были зафиксированы в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго прошли субботники

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли  первые в этом году субботники.  Они были организованы на территории, прилегающей к зданию исполнительного аппарата филиала, в сквере Энергетиков в городе Брянске, а также  в районах электрических сетей Брянскэнерго. Работники предприятия убрали прошлогоднюю листву, вывезли мусор, покрасили бордюры и побелили деревья.

    РЖД новости
    «Жизнь, которую ты любишь»

    «Жизнь, которую ты любишь» Группа компаний «Надежда» приглашает переехать за город – в коттеджный поселок «Андреевский парк». Там вас ждут просторные и уютные таунхаусы, созданные для идеальной жизни.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.