В ДТП со столбом в Брянске никто не пострадал

В результате крупной аварии на улице Калинина в Советском районе Брянска никто не пострадал.

Напомним, ДТП произошло утром 24 апреля у бывшего «Перехватчика». Одна машина прижала к обочине другую – в результате та налетела на бетонный столб, который рухнул на проезжую часть, парализовав движение в Советском и Фокинском районах.

Видео, на котором запечатлен момент столкновения, опубликовано в соцсетях. Также в Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения.

Как сообщает областная ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет.