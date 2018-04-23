В Курске развернулась погоня за брянскими «медвежатниками»
Курские полицейские в ходе погони задержали троих брянцев, промышлявших взломом сейфов.
Как сообщает УМВД по Курской области, трое мужчин прибыли в Курск из Брянской области специально для совершения краж из офисов. Все они уже имели опыт в таких преступлениях и ранее были судимы.
Взламывая дверь в помещение, брянцы вскрывали сейф и забирали наличные деньги и ценности.
При этом завершить дело удавалось не всегда – успех ждал их там, где не использовалась сигнализация.
Курские оперативники установили, где обосновались брянцы, и узнали марку и модель их машины.
Выяснилось, что днем они выбирали офисы и изучали их расположение, а кражи планировали на темное время суток.
Вечером злоумышленники проникли в помещение ветаптеки. После того как их застигли полицейские, они попытались скрыться на автомобиле.
Погоня продолжалась на протяжении несколько километров. Сотрудники оперативных служб полиции и ГИБДД остановили машину за пределами города.
У брянцев изъяли более 200 тысяч рублей и другие улики. По решению суда все трое до окончания следствия будут находиться под арестом.
Сейчас устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений. По уже известным фактам возбуждены уголовные дела.
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