В Курске развернулась погоня за брянскими «медвежатниками»

Курские полицейские в ходе погони задержали троих брянцев, промышлявших взломом сейфов.

Как сообщает УМВД по Курской области, трое мужчин прибыли в Курск из Брянской области специально для совершения краж из офисов. Все они уже имели опыт в таких преступлениях и ранее были судимы.

Взламывая дверь в помещение, брянцы вскрывали сейф и забирали наличные деньги и ценности.

При этом завершить дело удавалось не всегда – успех ждал их там, где не использовалась сигнализация.

Курские оперативники установили, где обосновались брянцы, и узнали марку и модель их машины.

Выяснилось, что днем они выбирали офисы и изучали их расположение, а кражи планировали на темное время суток.

Вечером злоумышленники проникли в помещение ветаптеки. После того как их застигли полицейские, они попытались скрыться на автомобиле.

Погоня продолжалась на протяжении несколько километров. Сотрудники оперативных служб полиции и ГИБДД остановили машину за пределами города.

У брянцев изъяли более 200 тысяч рублей и другие улики. По решению суда все трое до окончания следствия будут находиться под арестом.

Сейчас устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений. По уже известным фактам возбуждены уголовные дела.