В Фокино флирт в кафе закончился кражей дорогого телефона

38-летний посетитель кафе в Фокино, решивший познакомиться с женщиной, лишился дорогого телефона.

В полиции он рассказал, что после отдыха в кафе у него пропал телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Как сообщает областное УМВД, чтобы установить личность подозреваемой, понадобилось меньше суток.

Ею оказалась 35-летняя местная жительница, отдыхавшая в одной компании с владельцем телефона. Она призналась, что на преступление решилась спонтанно: во время флирта они незаметно вытащила телефон из кармана.

Телефон полицейские изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Жительнице Фокино грозит до пяти лет заключения.