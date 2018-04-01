Утром на Горбатова в Брянске сгорела машина

Ранним утром 26 апреля загорелась легковая машина в Советском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 5.43 потупило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на улице Горбатова. По данным МЧС, пожарные прибыли на место в эту же минуту – в 5.43. К этому времени машина горела по всей площади. Потушить ее удалось в 5.56.

В результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.