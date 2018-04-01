В Брянске после ДТП иномарку залило битумом
В Брянске столкнулись дорожная машина и легковая иномарка.
Об аварии в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, она произошла утром 26 апреля перед мостом на Новостройку в сторону Большого Полпино. В результате столкновения с оторвавашейся бочкой иномарка оказалась залита битумом.
Очевидцы также рассказали, что в битуме испачкался и водитель легковой машины.
На месте работали полицейские, медики и пожарные-спасатели.
Информации от ГИБДД о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
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