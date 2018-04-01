В Брянске после ДТП иномарку залило битумом

В Брянске столкнулись дорожная машина и легковая иномарка.

Об аварии в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, она произошла утром 26 апреля перед мостом на Новостройку в сторону Большого Полпино. В результате столкновения с оторвавашейся бочкой иномарка оказалась залита битумом.

Очевидцы также рассказали, что в битуме испачкался и водитель легковой машины.

На месте работали полицейские, медики и пожарные-спасатели.

Информации от ГИБДД о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.