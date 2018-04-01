В Брянске неизвестный водитель сломал навлинцу лонную кость

На улице Черняховского у дворца спорта «Юбилейный» в областном центре установили большую мерцающую звезду, об этом сообщила группа Дворца спорта «Юбилейный».

Двое жителей Глинковского района проведут ближайшие 8, 5 и 8 лет в колонии строгого режима; мужчин обвиняют в убийстве собутыльника, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Свыше двух тысяч детей должны отдохнуть в лагерях дневного пребывания летом 2018 года, об этом 26 апреля сообщили во время заседания комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости населения в администрации Смоленска.

24-летний вязьмич ответит в суде за то, что систематически предоставлял свою квартиру гражданам для употребления наркотиков, сообщает пресс-служб УМВД РФ по Смоленской области.

Две машины притерлись на Колхозной площади в областном центре 26 апреля, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Как сообщает городской ОГИБДД, 17 апреля у дома № 14 по улице Пионерской пешехода сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.

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