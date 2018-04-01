Пятерых брянцев осудили за незаконную банковскую деятельность

В Брянске осудили пятерых теневых банкиров.

Как сообщает региональная прокуратура, с августа 2012 года по март 2015 года в жители Советского района в составе организованной группы без регистрации и специального разрешения Центрального банка РФ осуществляли в Брянске незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. Они переводили и обналичивали деньги различных субъектов экономической деятельности.

Размер выручки превысил 11,5 миллиона рублей.

Суд приговорил участников группы к 2,5-5,5 года заключения. Также им предстоит выплатить штрафы в размере от 300 тысяч до 800 тысяч рублей.

Приговор в силу еще не вступил.