В Брянске пропал Андрей Голоколенов, отстающий в развитии

В Брянске пропал 20-летний Андрей Алексеевич Голоколенов.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», молодой человек отстает в развитии и нуждается в медицинской помощи. 24 апреля он ушел из дома по улице Брянского Фронта в неизвестном направлении – с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Может находиться в любом районе Брянска.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку с красными вставками, толстовку с капюшоном, черную бейсболку с красными вставками, черные брюки с серыми вставками и серые кроссовки с оранжевой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Голоколенова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для ведения поисков.