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Брянец получил 12 лет за убийство белоруса

Опубликовано Вчера, 13:40

Житель Фокинского района Брянска расправился с белорусом, приехавшим на заработки.

Убийство было совершено 13 декабря прошлого года, сообщает областная прокуратура. Брянец выпивал с 36-летним гражданином Белоруссии и в ходе ссоры нанес ему множественные удары руками и ногами по телу, а затем несколько ударов ножом.

Ранее брянец не раз привлекался к уголовной ответственности. В 2006 году его осудили за причинение смерти по неосторожности. Проведя в заключении более четырех лет, он освободился в 2011 году.

Учитывая эти обстоятельства, суд приговорил жителя Фокинского района к 12 годам колонии особого режима.

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