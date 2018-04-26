Два «ВАЗа» не поделили перекресток в Карачеве

Два «ВАЗа» столкнулись на перекрестке в Карачеве.

Авария произошла 26 апреля около 14.50 на улице Луначарского (на фото).

Как сообщает областная ГИБДД, 21-летний водитель «ВАЗ-21140» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ-21110», 26-летний водитель которого пользовался преимуществом в движении.

В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗ-21140» – у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей волосистой части головы.