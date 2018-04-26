В Брянске скорая не проехала во двор из-за полусферы

В Брянске машина скорой помощи не смогла въехать во двор из-за искусственного препятствия.

Об инциденте очевидцы сообщают в соцсетях. По их словам, проезду «ГАЗели» скорой помощи во двор дома № 7 по переулку Новозыбковскому в Фокинском районе помешала уложенная на проезжей части полусфера.

«Не смогла подъехать к подъезду скорая помощь. Спасибо администрации за отношение к людям», – возмущается автор снимков.

В комментариях горожане отмечают, что полусфера – не преграда для «ГАЗели», «расстояния от сферы до бордюра достаточно более чем» и вообще «там можно заехать с другой стороны».