В Брянске пенсионера-сыноубийцу приговорили к 6,5 года

Володарский районный суд Брянска вынес обвинительный приговор по делу пенсионера-сыноубийцы.

Как сообщает областная прокуратура, 16 сентября 2017 года около 14.00 в квартире в Володарском районе пьяный пенсионер, поссорившись с сыном, нанес ему два смертельных удара ножом в область груди.

Суд приговорил пожилого брянца к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор в силу еще не вступил.