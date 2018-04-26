В Дятьково пьяный водитель «ВАЗа» влетел в дерево и перевернулся

Вечером 27 апреля в Дятьково перевернулся «ВАЗ».

ДТП произошло около 23.45 на улице Московской. Как сообщает областная ГИБДД, 30-летний водитель «ВАЗ-21150» не справился с управлением. Машина оказалась на обочине, после чего врезалась в дерево и перевернулась.

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудного отдела. Выяснилось, что в момент аварии он был пьян.