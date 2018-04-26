Пропавшего в Брянске Андрея Голоколенова нашли и вернули домой

В Брянске успешно завершились поиски 20-летнего Андрея Голоколенова.

Напомним, молодой человек, отстающий в развитии, пропал 24 апреля – он ушел из дома в неизвестном направлении. Его искали родные, полицейские и добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт». Последние осматривали местность, где мог находиться пропавший, проверяли поступавшие на горячую линию сообщения и расклеивали ориентировки.

По данным отряда, 25 апреля Андрея видели недалеко от села Опахань Глинищевского сельского поселения.

28 апреля Андрея Голокленова нашли. «Найден. Жив. Доставлен домой. Огромное спасибо всем за помощь в распространении информации», – сообщили в отряде «Лиза Алерт».