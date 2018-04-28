В Брянске ограбили секс-магазин «Белый кролик»

Неизвестные ограбили секс-шоп в Советском районе Брянска.

Об этом на странице магазина интимных товаров «Белый кролик» сообщила его владелица. По ее словам, в ночь на 29 апреля неизвестные выбили окно и «вынесли полмагазина» по улице Калинина.

«Никаких сведений нет. Может, кто-то что-то видел, может, у кого машина с записью стояла. Окна находятся напротив пожарного центра (камеры с центра не достают). Буду благодарна за любую информацию», – обратилась к брянцам предпринимательница.