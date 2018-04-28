На Герцена в Брянске сгорела легковая машина

Ельнинские правоохранители завели уголовное дело на 42-летнего мужчину, ранее судимого за кражу и недавно освободившегося из мест отбывания наказания; он подозревается в очередном преступлении, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Письмо от жительницы Смоленска со словами благодарности подполковнику полиции Андрею Сергеевичу Медведеву поступило в управление МВД региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель автомобиля «Лада Калина» погиб в результате ДТП с участием большегруза Scania на Миловидовском кольце в областном центре 28 апреля, сообщил паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Возгорание в резервуаре для ГСМ случилось 29 апреля на территории «Комбината прожектор», расположенном в Вяземском районе; во время пожара произошла трагедия – заживо сгорел один из рабочих предприятия.

ДТП с участием Volkswagen Golf и Chevrolet Niva случилось на проспекте Гагарина в областном центре 29 апреля, сообщил паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Пожарные прибыли на место в 18.10, через пять минут после вызова. К этому времени легковой автомобиль горел по всей площади. Потушить его удалось в 18.15.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел около 18.00 на улице Герцена.

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