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Дезориентированная брянская пенсионерка пропала по пути в Москву

Опубликовано Сегодня, 11:05

84-летняя брянская пенсионерка Валентина Захаровна Курбанова пропала по дороге в Москву.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 20 апреля Валентина Курбанова отправилась из Климово в столицу – ее местонахождение до сих пор неизвестно. Пожилая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, седые волосы.

Была одета в зеленый сарафан, серое пальто в черно-белую крапинку и бордовый платок.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Курбановой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

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