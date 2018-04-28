Дезориентированная брянская пенсионерка пропала по пути в Москву

84-летняя брянская пенсионерка Валентина Захаровна Курбанова пропала по дороге в Москву.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 20 апреля Валентина Курбанова отправилась из Климово в столицу – ее местонахождение до сих пор неизвестно. Пожилая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, седые волосы.

Была одета в зеленый сарафан, серое пальто в черно-белую крапинку и бордовый платок.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Курбановой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.