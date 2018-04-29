В Брянске водитель тягача влетел в пятиэтажку

Водитель тягача Scania устроил ДТП в Володарском районе Брянска.

Авария произошла вечером 30 апреля на улице Димитрова, сообщают в соцсетях очевидцы. На видео, сделанном свидетелями происшествия, видно, что водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в пятиэтажку.

«Водитель был в алкогольном опьянении. Хорошо, что никто не пострадал, там часто бегают дети. Страшно подумать, что могло случиться. А жители первого этажа просто были в ужасе, удар был очень сильный, – пишут местные жители. – Водитель хотел уехать с места происшествия. Его не отпустили ехать дальше мужчины, проживающие в доме. Был в неадеквате, запах спиртного».

Информации от ГИБДД о случившемся пока не поступало.



