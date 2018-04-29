Тройная авария под Клинцами: есть пострадавший

Тройная авария произошла днем 30 апреля в Клинцовском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в четвертом часу у села Смотрова Буда столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Очевидцы же сообщают, что столкнулись две фуры и легковая машина.

По данным МЧС, «есть пострадавший». Из поврежденной машины его доставали спасатели.

Информации от ГИБДД о причинах и участниках аварии, числе жертв и пострадавших пока не поступало.