На Станке Димитрова в Брянске машина перевернулась после ДТП

Крупная авария произошла ночью 1 мая в Советском районе Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, у «Магнита» по проспекту Станке Димитрова «джип в фуре торчит», еще один легковой автомобиль перевернулся.

Число пострадавших пока неизвестно. Официальной информации о случившемся не поступало.